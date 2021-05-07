الهلال يتقدم والشباب يتعادل خلال دقيقتين

المواطن - محمد سمعه

تقدم الفرنسي بافيتيمبي جوميز سريعًا لنادي الهلال بضربة رأسية متقنة بالدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول في شباك نادي الشباب، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

د3’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️

الهدف الأول لـ ⁦@Alhilal_FC⁩ عن طريق بافيتيمبي غوميز#الشباب_الهلال pic.twitter.com/USwPInqS3Z — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) May 7, 2021

ولم يحتفل الهلال بهدفه سوى لدقيقتين< حيث نجح بعدها البرتغالي فابيو مارتينيز في إحراز هدف التعادل لـ الشباب بالدقيقة الخامسة بعد تمريرة متقنة من اللاعب كريستيان جوانكا.

الهلال متصدر بفارق الأهداف عن الشباب:

يذكر أن الهلال يتصدر ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، وهو نفس رصيد نادي الشباب، لكن الزعيم متصدر بفارق الأهداف.

فوز الشباب يضمن انفراده بالصدارة:

ويسعى الشباب إلى استغلال عامل الأرض للفوز على الهلال والانفراد بصدارة دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

د5’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@AlShababSaudiFC⁩ يسجل هدف التعادل عن طريق فابيو مارتينز #الشباب_الهلال pic.twitter.com/C0WTdMDUAr — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) May 7, 2021

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