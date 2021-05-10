الهلال يحتفل بوصول غوميز لـ100 هدف

المواطن - مروة نبيل

حرص نادي الهلال على الاحتفال بوصول مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، إلى 100 هدف خلال مسيرته مع الزعيم.

الهلال يحتفل بمهاجمه غوميز:

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من الاحتفال بالفرنسي غوميز بحضور رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل، وعلق قائلًا: “احتفلنا بالأسد بعد تسجيله 100 هدف”.

وسجل المهاجم الفرنسي ثنائية خلال مباراة الهلال ضد الشباب ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليُساهم في فوز فريقه بخماسية مقابل هدف، ويصل إلى الهدف رقم 100، وينفرد بقائمة الهدافين هذا الموسم برصيد 20 هدفًا.

وسبق أن أحرز بافيتيمبي غوميز 100 هدف في الدوري الفرنسي لكرة القدم عام 2014، ليصبح ثالث لاعب يصل إلى هذا العدد من الأهداف في البطولة خلال القرن الـ21.

أرقام المهاجم الفرنسي مع الهلال:

وشارك المهاجم الفرنسي في 126 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال موسمين ونصف فقط، ليصبح أول لاعب أجنبي يصل لهذا العدد من الأهداف، حيث سجل 5 أهداف في البطولة العربية للأندية، وهدفين في بطولة كأس العالم للأندية.

ونجح بافيتيمبي غوميز في تسجيل 68 هدفًا ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، و17 هدفًا في بطولة دوري أبطال آسيا، بجانب 8 أهداف في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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