الهلال يحدد ثاني صفقاته بعد ماريغا

المواطن - محمد سمعه

حدد نادي الهلال ثاني صفقاته، التي يسعى لإبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد التعاقد مع المالي موسى ماريغا قادمًا من بورتو البرتغالي.

الهلال مهتم بضم مهاجم روماني

وقالت صحيفة Play Sport الرومانية إن الزعيم يريد ضم المهاجم الروماني فلورين تاناسي لاعب فريق FCSB الروماني حيث يبلغ من العمر 26 سنة.

وسيدخل الزعيم في منافسة مع مارسيليا الفرنسي وأندرلخت البلجيكي وفريق طرابزون سبور التركي لضم اللاعب الروماني تاناسي.

أرقام فلورين تاناسي

ولعب تاناسي مع فريقه 33 مباراة بالموسم الحالي، سجل خلالها 24 هدفًا وصنع 5 أهداف لزملائه.

ويبحث نادي الهلال عن تدعيم صفوفه بصفقات هجومية قوية، وذلك تحسبًا لرحيل الفرنسي بافيتيمبي جوميز عن صفوف الأزرق في الموسم المقبل.

يذكر أن الزعيم كان تُوج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمس الأحد، وذلك بعد الفوز في الجولة الـ29 على نادي التعاون بهدف دون رد سجله الفرنسي جوميز.

وسيخوض الزعيم آخر مباراة له في الموسم ضد فريق الفيصلي مساء الأحد المقبل.

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