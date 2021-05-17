الهلال يرد على النصر ويحدد بديل تاليسكا

المواطن - محمد سمعه

حدد نادي الهلال، الصفقة البديلة للاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا نجم فريق جوانجزو إيفرجراند الصيني السابق، المنضم حديثًا لنادي النصر.

وكان النصر أعلن عن تعاقده مع اللاعب البرازيلي صاحب الـ27 سنة قادمًا من فريق جوانجزو لمدة 3 مواسم مقابل 8 ملايين يورو.

ويُفكر الهلال في ضم البرازيلي جواو بيدرو لاعب خط وسط فريق كالياري الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جواو بيدرو بديل تاليسكا في الهلال

ويقدم جواو بيدرو صاحب الـ29 سنة أداءً جيدًا مع كالياري بـ الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، كما أن الإدارة الهلالية تفكر في ضم اللاعب تحسبًا لرحيل صانع الألعاب، الإيطالي سيباستيان جيوفنكو.

جدير بالذكر أن الهلاليين انتقدوا بطء إدارة فهد بن نافل في حسم صفقة تاليسكا الذي انضم للنصر بعد مفاوضات استمرت لمدة 3 أيام مؤخرًا، عكس الهلال الذي تفاوض معه لفترة طويلة، ولم تثمر خلالها المفاوضات عن أي جديد لمصلحة الزعيم.

الهلال يسعى لتجديد دمائه

وتبحث الإدارة الهلالية عن تجديد دماء الفريق الكروي الأول وذلك بعد الأداء المخيب، الذي قدمه الفريق في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

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