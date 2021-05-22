الهلال يستبعد 3 من نجومه قبل مواجهة التعاون

المواطن - محمد سمعه

اتخذ المدرب البرتغالي خوسيه مورايس، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال، قرارًا باستبعاد 3 من لاعبي الفريق الأول، قبل مواجهة نادي التعاون غدًا الأحد.

وسيلعب الأزرق مع فريق التعاون غدًا ضمن مباريات الجولة الـ29 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مورايس يستبعد الثلاثي عن رحلة القصيم:

وقرر مورايس استبعاد كل من متعب المفرج وهتان باهبري وأمير كردي وفقًا للإعلامي الرياضي عبدالله الحنيان وذلك عبر حسابه في “تويتر”.

وإذا نجح الأزرق في الفوز على التعاون غدًا، فسيضمن الفوز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للموسم الثاني على التوالي محققًا اللقب رقم 17 في تاريخه.

التشكيل المتوقع لـ الهلال:

ومن المتوقع اختيار المدرب مورايس تشكيلًا لـ الهلال مكونًا من: “عبدالله المعيوف، جانغ هيون سو، علي البليهي، محمد البريك، ياسر الشهراني، كويلار، سلمان الفرج، سالم الدوسري، جيوفنكو، كاريلو، بافيتيمبي جوميز”.

وستنطلق المباراة غدًا بين الفريقين في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

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