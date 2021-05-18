الهلال يسعى لاستعادة الانتصارات ضد أندية جدة

المواطن - مروة نبيل

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الظهور بشكل مميز، وتحقيق الفوز ضد الأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال يُعاني أمام أندية جدة:

وأشار حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الزعيم يُعاني أمام أندية جدة، ما يزيد من صعوبة مباراته ضد الأهلي غدًا.

ولم يفز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في آخر 4 مباريات ضد أندية جدة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تعادل مرتين وخسر مثلهما، بعد أن كان قد حقق 7 انتصارات متتالية من هذا النوع بالمنافسة قبل ذلك.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الأهلي على ملعب الأمير فيصل بن فهد، مساء يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، ينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز الثامن برصيد 38 نقطة.

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