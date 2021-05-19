الهلال يسعى لضم البرازيلي دودو

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، للتعاقد مع البرازيلي إدواردو بيريرا رودريغز الشهير بـ”دودو”، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل.

الهلال يستهدف ضم دودو

وأكد موقع yahoo في نسخته البرازيلية، أن نادي الهلال قدم عرضًا لضم نجم فريق بالميراس، البرازيلي دودو بعد انتهاء فترة إعارته إلى الدحيل القطري، مشددًا على أن المال لن يكون عائقًا لحسم الصفقة.

وأشار الموقع في نسخته البرازيلية إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مرشحًا لفوز بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الحالي، ويضم بين صفوفه لاعبين أجانب عالميين، مثل جوستافو كويلار، لوسيان فييتو وغوميز وغيرهم.

وشارك البرازيلي دودو صاحب الـ29 عامًا في 32 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري في جميع البطولات، وساهم في تسجيل 29 هدفًا، حيث نجح في إحراز 15 هدفًا، وقدم 14 تمريرة حاسمة.

الزعيم في دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، يلعب الهلال ضد الأهلي على ملعب الأمير فيصل بن فهد، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز الثامن برصيد 38 نقطة.

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