الهلال يطارد إنجازًا قد يحققه للمرة الأولى ضد التعاون

المواطن - محمد سمعه

يسعى نادي الهلال إلى تحقيق إنجاز للمرة الأولى في تاريخه، وذلك إذا نجح في الفوز على التعاون مساء اليوم الأحد بالجولة الـ29 بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويكفي الزعيم فقط حصوله على نقطتين، لحسم لقب الدوري مما يعني أن فوزه على التعاون اليوم يكفي لحسمه اللقب قبل جولة من نهاية مسابقة الدوري لموسم 2020/2021.

الهلال لم يحسم الدوري قبل جولة من النهاية مسبقًا

وذكر الحساب الرسمي لـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عبر “تويتر” أن الزعيم لم يسبق له حسم لقب الدوري قبل النهاية بجولة، مضيفًا أن النصر سبق له وأن فعلها مرتين.

جدير بالذكر أن الهلال يحتل حاليًا صدارة دوري المحترفين برصيد 55 نقطة، بينما يتواجد فريق التعاون، حاليًا بالمركز الرابع برصيد 47 نقطة.

طاقم تحكيم محلي للقاء المرتقب

وسيقود الحكم السعودي فيصل البلوي، مباراة الزعيم ضد التعاون وسيعاونه كل من بدر الشمراني وخلف الشهري، والحكم الرابع سيكون رائد الزهراني وعبدالله الشهري حكم فيديو ومحمد وزي مساعد لحكم الفيديو.

وكان الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل حرص على تهنئة الأمير الوليد بن طلال عضو شرف الزعيم، بالإضافة لـ فهد بن نافل رئيس النادي بمناسبة حسم الأزرق للقب الدوري رقم 17 في تاريخه.

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