الهلال يفقد كنو أمام الاستقلال

تلقى الفريق الكروي الأول بـ الهلال صدمة مُدوية، وذلك بعد التأهل الصعب إلى دور ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا.
وسيغيب بشكل رسمي، اللاعب محمد كنو لاعب وسط أزرق العاصمة، عن مباراة استقلال طهران الإيراني في دور الـ16 بسبب تراكم البطاقات الصفراء خلال البطولة.
الهلال يواجه الاستقلال منتصف سبتمبر
وسيواجه النصر، فريق تراكتور الإيراني في منتصف سبتمبر المقبل في دور الـ16 في أرض محايدة، بينما سيلعب الزعيم مع فريق استقلال طهران الإيراني أيضًا في أرض محايدة بمنتصف سبتمبر المقبل وفقًا للإعلامي الرياضي وليد الفراج.
وسيُلعب دور ثمن النهائي من مباراة واحدة يومي 14 و15 سبتمبر، وليس ذهابًا وإيابًا كما جرت العادة في بطولة دوري الأبطال الآسيوي.
جدير بالذكر أن جماهير الأزرق، كانت أبدت غضبها من المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي وطالبت بإقالته، مع الاستغناء عن الحارس الدولي السابق عبدالله المعيوف.
الزعيم يصعد وصيفًا
وكان الزعيم أنهى دور المجموعات محتلًا المركز الثاني في المجموعة الأولى آسيويًا برصيد 10 نقاط، وهو نفس رصيد المتصدر استقلال دوشنبه الطاجيكستاني المتأهل كأول المجموعة الأولى بسبب تفوقه في فارق الأهداف بالمواجهات المباشرة ضد الأزرق.
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