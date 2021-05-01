الهلال يفقد كنو أمام الاستقلال

المواطن - محمد سمعه

تلقى الفريق الكروي الأول بـ الهلال صدمة مُدوية، وذلك بعد التأهل الصعب إلى دور ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا.

وسيغيب بشكل رسمي، اللاعب محمد كنو لاعب وسط أزرق العاصمة، عن مباراة استقلال طهران الإيراني في دور الـ16 بسبب تراكم البطاقات الصفراء خلال البطولة.

الهلال يواجه الاستقلال منتصف سبتمبر

وسيواجه النصر، فريق تراكتور الإيراني في منتصف سبتمبر المقبل في دور الـ16 في أرض محايدة، بينما سيلعب الزعيم مع فريق استقلال طهران الإيراني أيضًا في أرض محايدة بمنتصف سبتمبر المقبل وفقًا للإعلامي الرياضي وليد الفراج.

شارك الخبر







شارك الخبر