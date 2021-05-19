الهلال يقسو على الأهلي وينفرد بـ صدارة دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الكروي الأول بـ الهلال في حسم الكلاسيكو ضد الأهلي بنتيجة 5/ 1، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحداث مباراة الهلال والأهلي:

وكان اللاعب سالم الدوسري منح التقدم للأزرق بالدقيقة الـ15 من تصويبة قوية بقدمه اليسرى، خدعت الحارس محمد العويس.

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