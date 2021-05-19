الهلال يقسو على الأهلي وينفرد بـ صدارة دوري محمد بن سلمان

نجح الفريق الكروي الأول بـ الهلال في حسم الكلاسيكو ضد الأهلي بنتيجة 5/ 1، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
أحداث مباراة الهلال والأهلي:
وكان اللاعب سالم الدوسري منح التقدم للأزرق بالدقيقة الـ15 من تصويبة قوية بقدمه اليسرى، خدعت الحارس محمد العويس.
وواصل الأزرق اللعب على أخطاء الأهلي الدفاعية، ليتمكن جوميز من إحراز ثاني أهداف الأزرق بالدقيقة الـ32 بعد تمريرة خاطئة من المدافع معتز هوساوي.
واستمرت أخطاء معتز هوساوي، ليُطرد من قبل حكم المباراة بعد أن لمس الكرة بيده وهي في طريقها للشباك، لتُحتسب ركلة جزاء لـ الهلال سددها جوميز بنجاح بالدقيقة الـ40.
صالح الشهري يُضيف لمسته الخاصة بالكلاسيكو:
وبالشوط الثاني، أضاف الزعيم، رابع الأهداف عبر اللاعب صالح الشهري ثم قلص عبدالرحمن غريب الفارق لـ الراقي بالدقيقة الـ66.
وأهدر بعد ذلك الأرجنتيني فيتو وعبدالله الحمدان، فرصة إضافة خامس الأهداف للأزرق، ليتمكن اللاعب صالح الشهري من إضافة ثاني أهدافه والخامس للأزرق بالدقيقة الـ91.
وأصبح رصيد الهلال بعد الفوز 55 نقطة بالمركز الأول، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 38 نقطة.
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