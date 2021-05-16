الهلال يكشف آخر تطورات إصابة 4 من نجومه

المواطن - محمد سمعه

كشف نادي الهلال، اليوم الأحد، آخر مستجدات إصابة 4 من نجوم الفريق الكروي الأول، وذلك قبل مواجهة الأهلي الأربعاء المقبل.

ثلاثي الهلال يؤدي تدريباته بقوة:

وقال الحساب الرسمي للزعيم عبر “تويتر”: إن الثلاثي جانغ هيون سو وعبدالله عطيف وفواز الطريس أدوا برامجهم التأهيلية بأداء تدريبات بدنية ولياقية قوية.

كذلك أجرى محمد البريك، جلسة علاجية في عيادة النادي استعدادًا لمواجهة الأهلي.

وكان هيون سو تعرض لإصابة في مباراة الأزرق وأجمك الأوزبكي بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

الأزرق يُقلق جماهيره:

الأزرق يمر حاليًّا بفترة من تذبذب المستوى، أثارت قلق جماهير الزعيم حول قدرة الفريق على حسم لقب دوري المحترفين.

يذكر أن الهلال، كان تعادل مع فريق الباطن بهدف لكل فريق، وذلك أول أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الزعيم حاليًّا المركز الأول بـ جدول الترتيب برصيد 52 نقطة وبفارق 4 نقاط عن نادي الشباب صاحب المركز الثاني.

يذكر أن الفوز في مباراة الأهلي، سوف يقرب الزعيم من حسم لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.

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