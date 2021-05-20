الهلال ينعى فيصل الشهيل: قدم الكثير للأزرق

المواطن - مروة نبيل

نعى مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، رئيس النادي سابقًا، فيصل الشهيل الذي توفي اليوم الخميس، مؤكدًا دعمه الكبير للأزرق طوال السنوات الماضية.

وفاة فيصل الشهيل

وتوفي فيصل الشهيل اليوم بعد معاناة طويلة مع المرض، وقام الوسط الرياضي بنعيه عبر “تويتر”، باعتباره واحدًا من أبرز الشخصيات الرياضية، وتقلد العديد من المناصب، ومنها؛ رئاسة نادي الهلال ونائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

كما تولى الشهيل عضوية اللجنة الأولمبية السعودية، ورئاسة نادي النهضة، كما منحته العديد من الأندية الرئاسة الفخرية، وذلك بالإضافة إلى تولي العديد من المناصب الحكومية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال ينعى الشهيل

وقدمت إدارة الهلال خالص التعازي والمواساة لذوي فيصل الشهيل وأسرته وإلى الأوساط الرياضية والهلالية والإعلامية في وفاته الذي يُعد من رجالات الأزرق الذي قدموا الكثير لناديهم، من خلال دعمه واهتمامه وعمله كرئيس ونائب للرئيس في 3 فترات مختلفة.

ولفت النادي في بيانه إلى أن الهلال حقق خلال فترة تواجد فيصل الشهيل العديد من البطولات والإنجازات الداخلية والخارجية، وكان من الداعمين والمساهمين في إنجازات الأزرق طوال العقود الستة الماضية.

وجاء في ختام بيان الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “وسأل مجلس الإدارة المولى القدير أن يغفر للفقيد ويسكنه فسيح جناته وليهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

شارك الخبر







شارك الخبر