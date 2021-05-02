الهلال ينفرد بـ3 أرقام آسيوية مميزة

المواطن - مروة نبيل

ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز خلال مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، ونجح في خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

الهلال يتألق آسيويًّا:

وأشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم الأحد، بمستوى لعب الزعيم في مرحلة المجموعات، مشيرًا إلى أنه حقق 3 أرقام مميزة ليتفوق على جميع الفرق الأخرى.

ولفت إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أنهى مرحلة المجموعات بأعلى نسبة استحواذ على الكرة 67.7%، وأعلى مجموع تمريرات 3862 تمريرة، بالإضافة إلى أنه حقق أعلى نسبة دقة تمريرة 88.9%.

الزعيم في دوري الأبطال 2021:

وأنهى الزعيم مشواره في مرحلة المجموعات بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021 في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي استقلال دوشنبه الطاجيكي المتصدر.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الاستقلال الإيراني متصدر المجموعة الثالثة ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

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