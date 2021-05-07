الهلال ينهي شوطًا أول مثيرًا بثلاثية في الشباب

المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول المثير من مباراة الهلال والشباب بثلاثية لهدف لمصلحة أزرق العاصمة، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

د45+3’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️

الهدف الثالث لـ ⁦@Alhilal_FC⁩ عن طريق لوسيانو فييتو #الشباب_الهلال pic.twitter.com/DHc21hiVJD — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) May 7, 2021

ضغط هلالي يسفر عن هدفين خلال أول 25 دقيقة:

بدأ الضغط الهلالي سريعًا بهدف أول سجله المهاجم الفرنسي بافيتيمي جوميز بالدقيقة الـ3 من ضربة رأسية، ثم تعادل اللاعب البرتغالي فابيو مارتينيز للشباب بالدقيقة الخامسة.

وظل الهلال يقاتل ليسجل ثاني الأهداف عبر جوميز بالدقيقة الـ25 من ركلة جزاء مُحتسبة ضد اللاعب حسان تمبكتي.

طرد مباشر لـ بانيغا:

وشهد الشوط الأول من المباراة، منح الحكم بطاقة حمراء مباشرة للاعب الأرجنتيني إيفر بانيغا لاعب الليث بسبب سوء السلوك، كما أخطأ المدافع التشيلي إيغور ليمنح الكرة هدية للأرجنتيني لوسيانو فيتو الذي يُسجل ثالث الأهداف لـ الهلال بالدقيقة الـ45.

وتُقام المباراة بين الهلال والشباب على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض.

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