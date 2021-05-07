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الهلال ينهي شوطًا أول مثيرًا بثلاثية في الشباب
ضمن مباريات الجولة الـ26

الهلال ينهي شوطًا أول مثيرًا بثلاثية في الشباب

2021/05/07
الساعة 10:49 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الهلال ينهي شوطًا أول مثيرًا بثلاثية في الشباب جوميز في الهلال والشباب
المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول المثير من مباراة الهلال والشباب بثلاثية لهدف لمصلحة أزرق العاصمة، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ضغط هلالي يسفر عن هدفين خلال أول 25 دقيقة:

بدأ الضغط الهلالي سريعًا بهدف أول سجله المهاجم الفرنسي بافيتيمي جوميز بالدقيقة الـ3 من ضربة رأسية، ثم تعادل اللاعب البرتغالي فابيو مارتينيز للشباب بالدقيقة الخامسة.

جوميز في الهلال والشباب

وظل الهلال يقاتل ليسجل ثاني الأهداف عبر جوميز بالدقيقة الـ25 من ركلة جزاء مُحتسبة ضد اللاعب حسان تمبكتي.

طرد مباشر لـ بانيغا:

وشهد الشوط الأول من المباراة، منح الحكم بطاقة حمراء مباشرة للاعب الأرجنتيني إيفر بانيغا لاعب الليث بسبب سوء السلوك، كما أخطأ المدافع التشيلي إيغور ليمنح الكرة هدية للأرجنتيني لوسيانو فيتو الذي يُسجل ثالث الأهداف لـ الهلال بالدقيقة الـ45.

وتُقام المباراة بين الهلال والشباب على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض.


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