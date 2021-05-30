الهلال يهز شباك الفيصلي بالهدف الثاني

المواطن - مروة نبيل

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من تسجيل هدف التعادل في شباك الفيصلي، عند الدقيقة 60 من أحداث الشوط الثاني.

الهلال يسجل الهدف الثاني:

ويلعب الزعيم ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي الآن، على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحصل الهلال على ركلة جزاء سددها النجم سالم الدوسري بنجاح، ليُقرب فريقه من تحقيق الفوز في احتفالية تتويجه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل الإيجابي، حيث تقدم الزعيم أولًا عن طريق سيباستيان جيوفينكو عند الدقيقة 27، قبل أن يحرز غليرمي التعادل عند الدقيقة 30.

تتويج الزعيم:

ونجح الزعيم في التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل جولة على نهايته، وذلك بعد فوزه على التعاون، وسيتم تتويجه ضد الفيصلي اليوم، وقد يشهد وداع بعض لاعبيه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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