الهلال يهنئ الفيصلي

المواطن - محمد سمعه

وجه نادي الهلال، التهنئة إلى نادي الفيصلي وذلك بمناسبة حصول عنابي سدير على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب نادي التعاون.

الهلال يُهنئ الفيصلي على إنجازه الفريد

وذكر الهلال في تغريدة له عبر حسابه في “تويتر” أنه هنأ عنابي سدير بمناسبة فوزه بلقب كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه.

وجاء ذلك، قبل لقاء الفريقين في الجولة الـ30 والأخيرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يلعب كل منهما ضد الآخر مساء الأحد المقبل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

يذكر أن اللقاء بين الهلال وعنابي سدير سيتجدد أيضًا في مباراة كأس السوبر السعودي في بداية الموسم المقبل، كما أن الفيصلي تأهل كذلك لدوري أبطال آسيا مباشرة مع الهلال والشباب صاحبي المركزين الأول والثاني بـ دوري المحترفين بالموسم الحالي.

عنابي سدير يعوض خسارته قبل 3 سنوات

جدير بالذكر أن عنابي سدير نجح في تعويض خسارته لنهائي كأس الملك عام 2018 أمام الاتحاد، بالفوز أمس الخميس على التعاون وحصد اللقب للمرة الأولى.

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