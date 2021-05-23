الهلال يُنهي الشوط الأول متقدمًا على التعاون

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة التعاون ضد الهلال ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتقدم الزعيم بهدف دون رد.

التعاون ضد الهلال:

وبدأت مباراة التعاون ضد الهلال المقامة على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة بشكل سريع، وكاد الكاميروني لياندر تاوامبا أن يهز شباك الزعيم عند الدقيقة الأولى، إلا أن الحارس عبدالله المعيوف تألق وأبعد كرته.

وضغط الزعيم بحثًا عن هز الشباك مبكرًا، ومرر سيباستيان جيوفينكو كرة مميزة للفرنسي بافيتيمبي غوميز، لينفرد بالمرمى ويسجل الهدف الأول في شباك التعاون بعد مرور 5 دقائق فقط، لتشتعل المباراة لتسجيل مزيد من الأهداف.

وضغط سكري القصيم، وطالب بركلة جزاء بعدما اصطدمت تسديدة فيصل درويش بيد المدافع الكوري جانغ هيون سو، إلا أن الحكم لم يحسب شيئًا، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة التعاون ضد الهلال بتقدم الأزرق بهدف دون رد.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 55 نقطة، يليه الشباب بـ51 نقطة، فيما يحتل التعاون المركز الرابع برصيد 47 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد الثالث.

شارك الخبر







شارك الخبر