الهند تسجل 165 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 165 ألفاً و553 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 8ر27 ملايين شخص.

ارتفاع حالات الوفاة

وذكرت مصادر إعلامية أن البلاد سجلت أيضا 3460 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد بسبب كورونا حتى اليوم إلى 325 ألفاً و972 حالة.

كورونا في ألمانيا

بينما في ألمانيا أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و679148 بعد تسجيل 3852 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 88406 بعد تسجيل 56 حالة.

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