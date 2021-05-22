الهند تسجل 257 ألف حالة كورونا جديدة والفطر الأسود يهدد الملايين

المواطن - متابعة

سجلت الهند 257 ألفاً و299 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 26 مليوناً و289 ألفاً و290 شخصًاً.

وفيات كورونا في الهند

وذكرت وزارة الصحة اليوم أن البلاد سجلت أيضاً خلال الفترة نفسها 4194 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 295 ألفاً و525 شخصًا.

وأفادت بأن 357 ألفًا و630 شخصاً تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 23 مليوناً و70 ألفاً و365 شخصاً.

فيروس كورونا في الهند

وبدأت الموجة الثانية الضخمة من الإصابات في البلاد فبراير الماضي، مما زاد من الضغوط على المستشفيات والعاملين في المجال الطبي.

وتراجعت الإصابات بشكل مطرد في الولايات التي تعرضت لزيادة مبدئية في الإصابات، مثل ولاية مهاراشترا، أغني ولايات البلاد، وولاية دلهي الشمالية، بعد فرض عمليات إغلاق صارمة.

وفي وقت سابق حث رئيس الوزراء ، ناريندرا مودي، المسؤولين على تعزيز موارد الرعاية الصحية بالريف وتعزيز المتابعة، مع انتشار الفيروس بسرعة في تلك المناطق بعد اجتياحه المدن.

سلالة كورونا الهندية

وتم إطلاق اسم سلالة كورونا الهندية على الفيروس المتحور في البلاد لكن الحكومة طلبت من مواقع التواصل الاجتماعي إزالة أية إشارة إلى هذه التسمية مؤكدة أن منظمة الصحة العالمية (WHO)، لم تسم رسميًا أيا من أنواع فيروس كورونا بهذه الطريقة.

الفطر الأسود في 29 ولاية

وطلبت وزارة الصحة رسالة، الجمعة، من 29 ولاية إعلان حالة وباء الفطر الأسود، حيث سجلت ولاية واحدة فقط 1500 إصابة بهذا الفطر، وفى مدينة مومباي تم تسجيل 24 حالة إصابة بالفطر الأسود.

والخميس أنشأت السلطات أجنحة خاصة في مستشفيات بالعاصمة نيودلهي لمحاربة مرض الفطر الأسود مع انتشار هذه العدوى المميتة بين مرضى مصابين بفيروس كورونا.