الهند تسجل 4529 وفاة وأكثر من 267 ألف إصابة في يوم واحد بـ كورونا

المواطن - متابعة

سجلت الهند اليوم الأربعاء 267334 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، بينما قفز عدد الوفيات اليومية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 4529.

25 مليون إصابة:

وتشير بيانات وزارة الصحة في الهند إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس كورونا بلغ 25.5 مليون، وعدد الوفيات 283248.

وتعد هذه الحصيلة أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة.

وأصبحت الهند ثاني دولة في العالم، بعد الولايات المتحدة، تتجاوز فيها حصيلة الإصابات مستوى 25 مليون إصابة.

الصحة العالمية تحذر

وفي جنيف، قال المدير العام لـمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن العام الثاني للجائحة قد يكون أكثر فتكاً من العام الأول، مشيراً إلى أن الهند تعد مبعث قلق كبير.

وجاءت تصريحات جيبريسوس خلال اجتماع عبر الإنترنت قبل أيام بعد أن دق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ناقوس الخطر بخصوص الانتشار السريع للمرض في الريف مترامي الأطراف.

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