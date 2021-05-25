الهند تعلن رسميًّا: الفطر الأسود وباء في 7 ولايات

المواطن - متابعة

أعلنت الهند رسميًّا أن الفطر الأسود أصبح وباءً في 7 ولايات، ويتفشى بين مرضى السكري والذين أصيبوا بفيروس كورونا.

أجنحة خاصة للمرضى:

يوم الخميس الماضي، أنشأت السلطات الهندية أجنحة خاصة في مستشفيات بالعاصمة الهندية نيودلهي لمحاربة مرض الفطر الأسود، مع انتشار هذه العدوى المميتة بين مرضى مصابين بفيروس كورونا.

وقالت السلطات: إن الآلاف أصيبوا بداء الفطر العفني في جميع أنحاء الهند التي تكافح موجة كوفيد-19 أودت بحياة أكثر من 100 ألف شخص في الشهر الماضي.

الفطر الأسود:

الفطر الأسود هو إصابة فطرية جلدية تصيب العين أو الأنف أو الفك، وتصيب من يعانون من ضعف في جهاز المناعة، ويتسبب في اسوداد البشرة أو تغير في لون الجلد عند الأنف وضعف الرؤية أو ازدواجها وألم في الصدر وصعوبات في التنفس وسعال مصحوب بالدم. وتقتل حوالي 50% من المصابين بيه، ويلجأ الأطباء إلى إزالة “العين” أو “الفك” أو “الأنف” علشان ينقذوا حياة هذا المريض بالفطر، ليهبوه الحياة بهذه الخطوة، لكنها حياة مع الأسف الشديد بعاهة مستديمة، لم يكن من الممكن تفاديها.

شارك الخبر







شارك الخبر