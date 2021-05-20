الوحدة يُحفز لاعبيه بـ100 ألف ريال

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة نادي الوحدة لتحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، أملًا في تحسن النتائج والبقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي المقبل.

الوحدة يُحفز لاعبي الفريق

ورصدت إدارة نادي الوحدة مكافآت تصل إلى 100 ألف ريال لكل لاعب، في حال فوز الفريق الأول لكرة القدم في المباريات الثلاث المتبقية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والنجاح في البقاء موسماً آخر بين الكبار.

ومن تتجاوز مكافأة الفوز على ضمك اليوم 30 ألف ريال، على أن ترتفع في حال الفوز على النصر، ومن ثم الشباب، حيث سيعني الفوز في المباريات المتبقية ضمان البقاء دون انتظار نتائج الآخرين، وذلك وفقًا لـ”الشرق الأوسط”.

وبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة أبرز المهددين بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، بعد تدهور النتائج عكس الموسم الماضي الذي احتل فيه المركز الرابع، وشارك في ملحق دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

فرسان مكة يواجه ضمك اليوم

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ضد نظيره ضمك اليوم على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد فرسان مكة في المركز الـ14 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك صاحب المركز الـ15 وقبل الأخير.

شارك الخبر







شارك الخبر