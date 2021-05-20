الوسط الرياضي ينعى فيصل الشهيل

المواطن - مروة نبيل

تحول موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى دفتر عزاء لنعي رئيس مؤسسة السكك الحديدية الأسبق والمحاضر في جامعة الملك سعود، الشيخ فيصل الشهيل.

وفاة فيصل الشهيل

وتوفي فيصل الشهيل اليوم بعد معاناة طويلة مع المرض، وقام الوسط الرياضي بنعيه عبر “تويتر”، باعتباره واحدًا من أبرز الشخصيات الرياضية، وتقلد العديد من المناصب، ومنها؛ رئاسة نادي الهلال ونائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

كما تولى الشهيل عضوية اللجنة الأولمبية السعودية، ورئاسة نادي النهضة، كما منحته العديد من الأندية الرئاسة الفخرية، وذلك بالإضافة إلى تولي العديد من المناصب الحكومية.

الرياضيون ينعون الشهيل

وقال الإعلامي وليد الفراج: “فقدت المنطقة الشرقية قبل قليل واحدًا من أعلامها وشخصياتها المرموقة حيث انتقل إلى رحمه الله اليوم الشيخ فيصل الشهيل رئيس سكة الحديد الأسبق ورئيسي في صحيفة الرياضي (1995-2003)”.

وتابع الفراج قائلًا: “الله يرحم أبو منصور كان والدًا للجميع وسيصلى عليه غدًا الجمعة بمسجد الفرقان والدفن بمقبرة الدمام.. البقاء لله”.

وكتب رئيس نادي النصر، مسلي آل معمر: “لم يكن الشيخ فيصل الشهيل رجل دولة فحسب، بل أفنى حياته في خدمة الثقافة والإعلام والرياضة، عرفته في بداياتي الإعلامية حينما أصدر جريدة الرياضي، حيث كان داعمًا للشباب، محبًا للخير، ويحظى بحب وتقدير كل من يعرفه.. رحمة الله عليك يا أبا منصور، تعازينا لذويه ومحبيه”.

وعلق نجم الهلال ورئيسه السابق، سامي الجابر قائلًا: “إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحم عبدك فيصل الشهيل رحمة واسعة، نعم الرجل والأب والقائد، عزائي لأسرته الكريمة”، وقال نجم حراسة مرمى الزعيم والمنتخب السعودي، محمد الدعيع: “رحم الله الشيخ الشهيل الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته خالص العزاء والمواساة لأسرته الكريمة”.

وتابع عضو شرف نادي الهلال سلطان زاهد: “لا حول ولا قوة إلا بالله.. رحم الله معالي الشيخ فيصل الشهيل واسكنه فسيح جناته .. صاحب القلب الطيب و الابتسامة الجميلة والأيادي البيضاء .. كان داعمًا للهلال حتى في أوقات مرضه و تعبه يحضر ويتعنى من أجل الأزرق .. رحمك الله يا صاحب السيرة الحسنة”.

وأضاف رئيس نادي الهلال السابق، عبدالرحمن بن مساعد: “رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته وصبّر أهله وذويه إنّا لله وإنّا إليه راجعون”، وكتب محمد الشيخ: “رحم الله الشيخ فيصل الشهيل وجزاه الله خير الجزاء بما قدم من خير وعمل صالح فقد كانت مسيرته حافلة بالنجاح والعطاء والبذل”.

وقال عيسى الجوكم: “رحم الله الشهيل واسكنه فسيح جناته، رجل دولة ساهم في البناء والتطوير في كافة المجالات، أعطى لوطنه الكثير في الإعلام عبر العديد من الصحف وأبرزها صحيفة اليوم، له اهتمامات كثيرة في الثقافة والأدب، قدم للرياضة السعودية عطاءات كثيرة وترأس الهلال ودعم جميع أندية الشرقية”.

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