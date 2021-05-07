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الولايات المتحدة تعترف: بعض أفعالنا قوضت النظام العالمي
أكد على أنه يتم الآن العودة إلى المجتمع الدولي 

الولايات المتحدة تعترف: بعض أفعالنا قوضت النظام العالمي

2021/05/07
الساعة 5:39 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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الولايات المتحدة تعترف: بعض أفعالنا قوضت النظام العالمي
المواطن- متابعة

قال وزير خارجية الولايات المتحدة، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن هناك بالفعل عددًا من الإجراءات الأمريكية في السنوات الأخيرة أدّت إلى تقويض النظام العالمي القائم على القواعد وثقة الآخرين في التزام واشنطن بها.

الولايات المتحدة تعترف بعض أفعالنا قوضت النظام العالمي

وتابع بلينكن خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أنه يجب تحميل الجميع المسؤولية عن ولائهم للالتزامات التي قطعوها بشكل طوعي.

وأضاف: وهذا ينطبق أيضًا على الولايات المتحدة، أعلم أن بعض أفعالنا في السنوات الأخيرة قوّضت النظام القائم على القواعد وجعلت الآخرين يتساءلون عما إذا كنا لا زلنا ملتزمين بها. 

الولايات المتحدة تعترف بعض أفعالنا قوضت النظام العالمي

العودة للعمل مع المجتمع الدولي

وأشار بلينكن إلى أن بلاده في ظل إدارة رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن تعود بالفعل إلى العمل مع المجتمع الدولي في إطار المؤسسات متعددة الأطراف، متابعًا: لقد انضممنا إلى اتفاقيات باريس المناخية مرة أخرى، وعدنا للعمل مع منظمة الصحة العالمية، ونعمل على العودة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

الولايات المتحدة تعترف بعض أفعالنا قوضت النظام العالمي


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