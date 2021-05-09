الوليد بن طلال يتكفل ببناء مسجد للراحل عادل التويجري

المواطن - محمد سمعه

أعلن فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، عن تكفل الأمير الوليد بن طلال، عضو شرف نادي الهلال، ببناء مسجد للإعلامي الراحل عادل التويجري، الذي وافته المنية أمس السبت.

أسأل المولى القدير في هذه الليلة المباركة أن يغفر لفقيدنا #عادل_التويجري وأن يسكنه فسيح جناته.. وأعلن عن بناء مسجد للفقيد على نفقة الأمير الوليد بن طلال @Alwaleed_Talal

اللهم اجعل أجرها في ميزان حسنات أخي عادل التويجري -رحمه الله-.. — فهد بن سعد بن نافل (@Fahad_Alotaibi_) May 8, 2021

رئيس الهلال يعلن بناء مسجد للإعلامي الراحل:

وغرد رئيس الهلال قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “أسأل المولى القدير في هذه الليلة المباركة أن يغفر لفقيدنا عادل التويجري وأن يُسكنه فسيح جناته”.

وأضاف رئيس الهلال: “أعلن عن بناء مسجد للفقيد على نفقة الأمير الوليد بن طلال، اللهم اجعل أجرها في ميزان حسنات أخي عادل التويجري رحمه الله”.

وكان عادل التويجري فارق الحياة أمس السبت عن عمر ناهز الـ40 عامًا .

رسالة التويجري الأخيرة:

وظهر التويجري أول أمس الجمعة، في آخر حلقة لـ برنامج “الدوري مع وليد” بشهر رمضان المبارك، كما علق على فوز الهلال على نادي الشباب بخماسية لهدف في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووجه الإعلامي الراحل التويجري آخر رسالة منه قبل وفاته لنادي الهلال وجماهيره قائلًا: “من يعتقد أن الهلال حسم لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فهو مُخطئ، الأمور لم تنتهِ بعد، من يقول إن الدوري حُسم، هذه كذبة”.

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