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الوليد بن طلال يتكفل ببناء مسجد للراحل عادل التويجري
بعد أن وافته المنية السبت

الوليد بن طلال يتكفل ببناء مسجد للراحل عادل التويجري

2021/05/09
الساعة 1:22 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الوليد بن طلال يتكفل ببناء مسجد للراحل عادل التويجري الناقد الرياضي عادل التويجري
المواطن - محمد سمعه

أعلن فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، عن تكفل الأمير الوليد بن طلال، عضو شرف نادي الهلال، ببناء مسجد للإعلامي الراحل عادل التويجري، الذي وافته المنية أمس السبت.

رئيس الهلال يعلن بناء مسجد للإعلامي الراحل:

وغرد رئيس الهلال قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “أسأل المولى القدير في هذه الليلة المباركة أن يغفر لفقيدنا عادل التويجري وأن يُسكنه فسيح جناته”.

وأضاف رئيس الهلال: “أعلن عن بناء مسجد للفقيد على نفقة الأمير الوليد بن طلال، اللهم اجعل أجرها في ميزان حسنات أخي عادل التويجري رحمه الله”.

وكان عادل التويجري فارق الحياة أمس السبت عن عمر ناهز الـ40 عامًا .

رسالة التويجري الأخيرة:

وظهر التويجري أول أمس الجمعة، في آخر حلقة لـ برنامج “الدوري مع وليد” بشهر رمضان المبارك، كما علق على فوز الهلال على نادي الشباب بخماسية لهدف في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووجه الإعلامي الراحل التويجري آخر رسالة منه قبل وفاته لنادي الهلال وجماهيره قائلًا: “من يعتقد أن الهلال حسم لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فهو مُخطئ، الأمور لم تنتهِ بعد، من يقول إن الدوري حُسم، هذه كذبة”.


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