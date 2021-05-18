الوليد بن طلال يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

المواطن - الرياض

تلقى رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد.

الحمدالله اليوم اتممت الجرعة الثانية من لقاح #كوفيد_19، افتخر بمستوى الطاقم الطبي السعودي في @SaudiMOH تحت راية قيادتنا الرشيدة 🇸🇦🇸🇦🇸🇦. pic.twitter.com/bepzLrdGrq — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) May 18, 2021

تلقي اللقاح:

وشارك الوليد بن طلال متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لحظات أخذه اللقاح، معلقًا: “الحمد الله اليوم أتممت الجرعة الثانية من لقاح كوفيد-19، أفتخر بمستوى الطاقم الطبي السعودي تحت راية قيادتنا الرشيدة”.

رسالة شكر للممرضة:

وأشاد الأمير بأداء الممرضة التي أعطته اللقاح سائلًا إياها: “أنت سعودية؟”، لترد “نعم” ليبادرها الأمير بالشكر قائلًا: “ممتاز، شكرًا، هذه أحسن إبرة”.

لقاح كورونا:

وجددت وزارة الصحة التأكيد على ضرورة أن يكون لقاح كورونا الذي يحصل عليه الشخص من نفس الشركة خلال الجرعتين، مشيرة إلى أنه لا ينصح بتغيير نوع اللقاح في الجرعة الثانية عنه في الجرعة الأولى.

وقالت الصحة: حسب التوصيات الحالية فإنه يوصى بأن تكون الجرعات من نفس الشركة المصنعة.

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة هي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

ولفتت الوزارة إلى أن لقاح كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدم حاليًّا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحات جونسون آند جونسون وموديرنا فهي معتمدة حاليًّا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة.

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