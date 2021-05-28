الوليد بن طلال يُكافئ الفيصلي بـ مليون ريال

المواطن - محمد سمعه

أعلن الأمير الوليد بن طلال عضو شرف نادي الهلال، عن تقديم مكافأة مالية لنادي الفيصلي قدرها مليون ريال، وذلك بعد تتويجه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين أمس الخميس على حساب التعاون.

الوليد بن طلال يُهنئ نجوم الفيصلي

وغرد الوليد بن طلال عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “أهنئ جمهور وإدرايي ولاعبي عنابي سدير على الفوز بكأس والد الأمة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأقدم مليون ريال مكافأة للنادي”.

وكان الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، توج نادي الفيصلي بلقب كأس الملك للمرة الأولى في تاريخ النادي، بعد الفوز على التعاون بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة وممتعة فنيًا أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

عنابي سدير يحسم مباراة مثيرة ضد التعاون

وسجل لـ عنابي سدير، اللاعب تفاريس “هاتريك” بينما سجل لفريق التعاون هدفين عبر كل من تاوامبا واللاعب الأرجنتيني كاكو.

جدير بالذكر أن عنابي سدير سيواجه الهلال في بطولة كأس السوبر السعودي قبل بداية الموسم المقبل.

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