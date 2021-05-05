امرأة من مالي تضع 9 توائم بدلًا من 7

المواطن - متابعة

أنجبت امرأة من مالي تسعة أطفال، وهو عدد أكبر بمولودين مما رصده الأطباء داخل رحمها المزدحم، لتنضم إلى مجموعة نادرة من النساء وضعن تسعة توائم.

حالة ذهول:

وفجر حمل حليمة سيسيه (25 عامًا) حالة من الذهول في الدولة الواقعة بغرب إفريقيا وجذب انتباه زعمائها.

وعندما قال الأطباء في مارس: إن سيسيه بحاجة إلى رعاية متخصصة، نقلتها السلطات جوًّا إلى المغرب حيث وضعت مواليدها.

وقالت وزيرة الصحة في مالي فانتا سيبي في بيان: “المواليد الجدد (خمس إناث وأربعة ذكور) والأم بخير”.

وكان من المتوقع أن تلد سيسيه سبعة أطفال، وفقًا للفحص بالموجات فوق الصوتية الذي أجري في المغرب ومالي والذي لم يرصد اثنين من الأجنة.

ووضعت سيسيه كل مواليدها خلال عملية قيصرية.

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