انتشال جثامين 10 شهداء بينهم طفلة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

المواطن - متابعة

انتشلت طواقم الإنقاذ ، اليوم، جثمان 10 شهداء بينهم طفلة، من تحت الأنقاض التي دمرها الاحتلال خلال عدوانه على قطاع غزة وخان يونس الذي راح ضحيته مئات الشهداء وآلاف الجرحى.

تزايد ضحايا العدوان الإسرائيلي

وبحسب موقع وكالة معًا الفلسطيني فقد انتشلت طواقم الإسعاف جثامين تسعة فلسطينين من نفق قصفه الاحتلال في بلدة القرارة شرق خان يونس جنوب القطاع في بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع، وعرف من الشهداء وهم محمد صبري أبو عبيدة ومنيب حمدان ومصعب حجاج ومحمد الزيناتي وطه العقاد ومحمود كلاب ومالك حمدان ومنيب أبو مصطفى.

العدوان الإسرائيلي على غزة

وأوضح الموقع أن طواقم الإسعاف انتشلت جثمان الطفلة الشهيدة مريم التلباني “3 سنوات” من تحت أنقاض بناية التلباني بتل الهوى.

حصيلة العدوان

وتوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع الساعة الثانية من فجر يوم الخميس بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار متبادل ومتزامن في القطاع.

تجدر الاشارة إلى أن العدوان على غزة والهجمات الصاروخية الإسرائيلية على القطاع ، براً وجواً وبحراً، لمدة 11 يوميا متواصلا أسفرت عن استشهاد 233 فلسطينياً، بينهم 65 طفلاً، و39 سيدة، و17 مُسنّاً، فيما أدت إلى إصابة أكثر من 1900 بجروح مختلفة، منها 90 صُنفت شديدة الخطورة. ومن بين الإصابات، وفق وزارة الصحة، 560 طفلاً، و380 سيدة، و91 مُسناً.

شارك الخبر







شارك الخبر