انتفاضة الوحدة وتألق التعاون وتعثر الاتحاد بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

نجح فريقا الوحدة والتعاون في تجاوز الفتح والرائد، فيما تعثر الاتحاد بتعادل إيجابي ضد ضمك في ختام منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الوحدة ينتفض والتعاون يواصل التألق

وحل الوحدة ضيفًا على الفتح على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، وانتهى الشوط الأول بالتعادل بنتيجة 2/2، قبل أن يسجل البديل حسين العيسى هدفًا قاتلًا ويمنح فرسان مكة الثلاث نقاط، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وواصل التعاون تألقه، وتجاوز عقبة الرائد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، وسجل ثنائية سكري القصيم سميحان النابت وكاكو، وقلص عبدالله المقرن الفارق في الدقائق الأخيرة.

الاتحاد يُفرط في الوصافة

واُختتمت منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة ضمك ضد الاتحاد التي أُقيمت على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في الدقيقة الثامنة عن طريق إيميليو زيلايا، وتعادل الاتحاد في الدقيقة 84 بهدف غاري رودريغيز، ليهدر فرصة التقدم إلى الوصافة، ويتراجع إلى المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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