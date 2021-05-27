انتقادات لحكم نهائي كأس الملك

المواطن - مروة نبيل

تعرض الحكم البولندي الدولي سيمون ماريسينياك، لانتقادات بسبب احتسابه ركلة جزاء لصالح التعاون ضد الفيصلي في نهائي كأس الملك.

تعادل التعاون والفيصلي

وكان التعاون قد تقدم على الفيصلي بعد مرور 14 دقيقة عن طريق مهاجمه لياندر تاوامبا، قبل أن يدرك عنابي سدير التعادل في الدقيقة 40 عن طريق جوليو تافاريس من ركلة جزاء.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح التعاون عند الدقيقة 43 دون اللجوء إلى تقنية الفيديو، ليسجلها كاكو، ويمنح فريقه التقدم مع نهاية أحداث الشوط الأول من نهائي كأس الملك، قبل أن يحرز تافاريس الهدف الثاني له وللفيصلي مع بداية الشوط الثاني.

الجماهير تنتقد حكم نهائي كأس الملك

وانتقدت الجماهير حكم نهائي كأس الملك عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وأكدوا أن ركلة الجزاء التي تقدم بها التعاون لم تكن صحيحة، وأبدوا استياءهم لعدم عودته إلى تقنية الفيديو للتأكد من صحتها.

وقال الإعلامي محمد العميري: “بصراحة.. بلنتي غير صحيح للتعاون، وحكم عنيد كان يتوجب عليه يروح لشاشة الفار ويتأكد.!!”، وكتب حاتم العالمي: “الفيصلي يشرب من نفس الكأس الذي شرب منه النصر وبلنتي غير صحيح يحتسبه البولندي”.

وعلق المحلل التحكيمي لـ”الجزيرة رياضة” قائلًا: “ركلة جزاء غير مستحقة لفريق التعاون أعلن عنها الحكم في الدقيقة 43، كان من الواجب احتساب ركلة حرة غير مباشرة للتحايل على مهاجم التعاون، وحكم VAR يتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية لعدم استدعاء حكم الساحة لمعاينة الحالة قبل التنفيذ”.

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