اندلاع حريق كبير في مدينة قم الإيرانية

المواطن- متابعة

اندلع حريق كبير، اليوم الأحد، في منطقة شكوهية الصناعية بمدينة قم في جنوب طهران، مما أسفر عن وقوع إصابات، حيث قال المتحدث باسم الطوارئ الإيرانية، إن الحريق تسبب بـإصابة 6 أشخاص، ولا قتلى.

معمل للصناعات الكيمياوية

وبحسب وكالة روسيا اليوم، قال المتحدث باسم منظمة الإطفاء بمدينة قم، حميد كريمي: إن حريقًا واسعًا نشب في معمل للصناعات الكيمياوية في مدينة قم، ومئات من رجال الإطفاء يشاركون في إخماد النيران.

وأضاف أن الحريق في مدينة القم بـ إيران دمر بشكل كامل سيارة للإطفاء، وأصاب رجلي إطفاء بحروق بالغة.

مواد شديدة الاشتعال

وتابع قائلاً: نظراً لحجم وشدة الحريق ووجود مواد شديدة الاشتعال، تحركت فرقة إطفاء قم على الفور بكل قوتها لاحتواء الحريق، إضافة لوجود خامات الفثاليك التي تعد مادة أولية لإنتاج المواد البلاستيكية، فقد كان احتواء الحريق صعباً.

وأدى الحريق أدى إلى انفجارات في المعامل، ولكن تمكن رجال الإطفاء من منع النار من الوصول بسرعة إلى خزانات الكحول والمواد الأخرى القابلة للاشتعال.

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