انسحاب دولة من تصفيات مونديال قطر 

المواطن- متابعة

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إن كوريا الشمالية أعلنت انسحابها من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 الشهر المقبل في قطر.

انسحاب كوريا الشمالية من طوكيو

ويأتي قرار انسحاب كوريا الشمالية، اليوم الأحد، من مونديال قطر بعد انسحابها بالفعل من الألعاب الأولمبية في طوكيو هذا الصيف، بسبب مخاوف تتعلق بجائحة كوفيد-19.

وقال الاتحاد الآسيوي، إنه سيحيل انسحاب كوريا الشمالية من مونديال قطر إلى الاتحاد الدولي (فيفا)، وسيعلن في الوقت المناسب كيف سيؤثر انسحابها من التصفيات على ترتيب المجموعة الثامنة.

وكان من المنتظر أن تستضيف كوريا الجنوبية في يونيو المقبل، المباريات المتبقية في المجموعة الثامنة قبل انطلاق الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، لكن مسؤولين من كوريا الشمالية أبلغوا نظرائهم في كوريا الجنوبية هذا الشهر بنيتهم الانسحاب.

تصنيف كوريا الشمالية

وقبل الانسحاب، كانت كوريا الشمالية في المركز الرابع بالمجموعة، بعد خمس مباريات، متساوية برصيد ثماني نقاط مع كوريا الجنوبية، التي تتبقى لها مباراة إضافية.

وتتصدر تركمانستان حاليا المجموعة التي تضم أيضا لبنان، وسريلانكا، بحسب وكالة رويترز.

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