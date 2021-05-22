انطلاق الجولة الـ29 بـ دوري محمد بن سلمان غدًا

المواطن - محمد سمعه

تنطلق مباريات الجولة الـ29 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين، غدًا الأحد بمباراتين، وذلك ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من الدوري.

موعد مباراتي الغد بـ دوري محمد بن سلمان

وستُلعب المباراة الأولى بين فريقي التعاون والهلال في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي الفيصلي والشباب وأيضًا تنطلق في تمام التاسعة مساءً على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وكانت لجنة المسابقات بـ رابطة دوري محمد بن سلمان للمحترفين، قررت بوقت سابق تقديم موعد مباراتي التعاون والفيصلي بالجولة الـ29 دوريًا نظرًا لمشاركتهما بـ نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، المتوقع إقامته نهاية شهر مايو الحالي.

الفوز على التعاون يُتوج الهلال باللقب

وفي حال نجح الهلال في الفوز على التعاون غدًا، فسيكون الزعيم بطلًا للدوري السعودي للمحترفين للموسم الثاني على التوالي وحاصدًا اللقب رقم 17 في تاريخه.

وقبل مواجهة التعاون، يتواجد الهلال في صدارة الدوري برصيد 55 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن نادي الشباب صاحب المركز الثاني.

أما فريق التعاون فيتواجد بالمركز الرابع برصيد 47 نقطة، والفيصلي تاسعًا برصيد 36 نقطة.

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