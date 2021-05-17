انطلاق الدوري السعودي الإلكتروني غدًا

المواطن - الرياض

تنطلق مجريات الدوري السعودي الإلكتروني غدًا الثلاثاء، تحت مظلة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية حيث ستكون استكمالية الدوري لـ ثلاث رياضات إلكترونية.

وكان فريق Osh Tekk Warriors تُوج بلقب Rainbow Six Siege في موسم 2020، حيث فاز بالبطولة دون أي خسارة، ونال اللاعب هاشم الجفري لقب أفضل لاعب في البطولة.

وأقيمت في الفترة الماضية مجريات الدوري السعودي الإلكتروني على رياضتين الإلكترونيتين وهيDota 2 وCS:GO وحصل على لقب بطولة Dota 2 نادي The Ultimates وتوج بلقب بطولة CS:GO نادي01 Esports وتم نقل بث المباريات عن طريق قنوات الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية على تويتر ويوتيوب.

هوية جديدة لـ اتحاد الرياضات الإلكترونية

وسيطل الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بحلة وهوية جديدة في استكمالية الدوري الإلكتروني وذلك بعد تخصيصه وجعله اتحادًا مستقلًا للرياضات الإلكترونية.

وكان تركي الفوزان الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، صرح قائلًا: “إننا متشوقون لعودة الدوري السعودي الإلكتروني ببقية رياضاته الإلكترونية وأن تعود الأجواء الحماسية من جديد لمجتمعنا وسيطل عليكم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بهوية جديدة وبشغف متجدد للوصول بالرياضات الإلكترونية في المملكة لأعلى مستوياتها وأن نجعل لمجتمعنا أرضًا خصبة تمكن اللاعبين وتوفر لهم البيئة المناسبة للرياضات الإلكترونية”.

40 فريقًا يتنافسون في الدوري السعودي الإلكتروني

كما أن الدوري بشكل عام يتنافس فيه 40 فريقًا من جميع مناطق المملكة.

وستنطلق يوم غد فعاليات رياضة إلكترونية جديدة لأول مرة في تاريخ الدوري السعودي الإلكتروني وهي رياضة Overwatch وذلك لتلبية رغبات الجماهير وسيتنافس فيه 8 أندية سعودية وأقوى لاعبين في المملكة.

ويُعد الاتحاد السعودي لـ الرياضات الإلكترونية الجهة المنظمة والمسؤولة عن تطوير قطاع ومجتمع الرياضات والألعاب الإلكترونية في المملكة، ورعاية نخبة لاعبي الرياضات الإلكترونية السعوديين.

وتصنف أنشطة الاتحاد إلى قسمين متكاملين؛ حيث يصب الأول في تطوير جميع مستويات اللاعبين المتنافسين بدءًا من المستوى المجتمعي ووصولًا إلى الرياضيين المحترفين الذين يمكنهم تحقيق التميز العالمي، فيما يصب الثاني من الأعمال على تطوير منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية من خلال تحفيز القطاع وتمكين المواهب.

منذ تأسيسه في أواخر عام 2017، نظم الاتحاد العديد من البطولات والفعاليات المحلية والدولية بمعايير عالمية استقطبت استثمارات قيّمة من جهات عديدة في القطاع الخاص بالمملكة، فضلًا عن العمل مع مطورين دوليين على تعزيز الفرص في السوق السعودية.

أفضل اللاعبين يتنافسون تحت مظلة الدوري الإلكتروني

أما الدوري السعودي الإلكتروني فهو المظلة التي تتضمن جميع الدوريات الإلكترونية في المملكة. أفضل اللاعبين يتنافسون ضد بعضهم البعض فيما يعتبر قمة المنافسة السعودية. تهدف الدوريات إلى اكتشاف وتنمية أندية ولاعبين محترفين وصنع بيئة تمنحهم الفرصة للمنافسة والإبداع على مستوى محلي ومن ثم المنافسة على مستوى دولي.

نبذة عن الدوري الإلكتروني

منذ إنشائه في أكتوبر في عام 2020 من قبل الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية (SAFEIS)، قام الدوري السعودي الإلكتروني بتنظيم دوريات عديدة في عدة ألعاب مثل دوتا 2 وكاونتر سترايك، وإقامة صراعات حامية بين أقوى الأندية المحلية.

وفي عام 2021 الدوري السعودي الإلكتروني سوف يتضمن 5 ألعاب ويكون على نسختين. وفي آخر السنة يجتمع أفضل الأندية من الموسمين للمنافسة في أدوار إقصائية على الكأس لحسم من هو أفضل نادي في السنة.

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