انقسام بشأن مدرب الهلال الجديد

المواطن - مروة نبيل

تعاقد نادي الهلال رسميًّا مع المدير الفني البرتغالي خوسيه مورايس لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، خلفًا للمدرب البرازيلي روجيرو ميكالي.

الهلال يتعاقد مع مورايس:

ووصل البرتغالي خوسيه مورايس وطاقمه الفني المساعد إلى العاصمة الرياض، مساء الأحد، تمهيدًا لبدء مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان روجيرو ميكالي قد تولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في 13 مباراة بجميع البطولات، بعد إقالة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، ويمكن الاطلاع على نتائجه مع الزعيم عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

انقسام بشأن مدرب الهلال:

وأثار مدرب الهلال الجديد انقسام بشأن النقاد الرياضيين في برنامج “الدوري مع وليد”، وقال تركي الغامدي: “موريس صعب يغير في الهلال في 5 مباريات.. وعندما تشاهد الهلال يغير 3 مدربين تعلم أنه ليس بخير”.

وتابع تركي الغامدي تصريحاته قائلًا: “أعرف مورايس لأنه درب الشباب مرتين ونتائجه كانت سيئة في الفترتين.. إدارة الزعيم أخطأت في أكثر من موقف”.

وأضاف: “صحيح أن ميكالي عنده مشاكل فنية كبيرة.. لكن أيضًا لاعبو الزعيم يتحملوا جزءًا كبيرًا لأنهم حققوا نفس النتائج السيئة مع رازفان.. يكفي أوزان اللاعبين واضح على المعيوف وغوميز ما هي أجسام لاعبين”.

وفي السياق ذاته، قال خالد القحطاني: “مورايس لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الهلال.. لا يعني أنه كان مساعد مورينهو أنه مدرب كبير لأن المساعدين يتغيروا كثيرًا.. لكن ما يشفع لمورايس ما حققه مع الفريق الكوري.. وهو نقيض ميكالي وهذا شيء مفرح”.

وواصل قائلًا: “هل ميكالي كان كارثة الهلال؟.. الأزرق مليء بالعيوب لكن لا يمكن أن تخرج من الموسم بدون بطولة.. ميكالي كان أكبر خصم للهلال في آسيا.. وهذه أكبر مشاكل الهلال الفنية مع ميكالي”.

واختتم القحطاني تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “لم أمدح مورايس أنا قلت إنه مؤقت ولو عمل عكس ما يظهر في مسيرته شيء جيد وإذا ما نجح فهو أكيد ليس أقل من ميكالي.. إدارة الزعيم استعجلت في قرار إقالته رازفان”.

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