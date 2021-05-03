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بأمر الملك سلمان.. أحمد بن محمد الصويان محافظًا لهيئة الحكومة الرقمية

بأمر الملك سلمان.. أحمد بن محمد الصويان محافظًا لهيئة الحكومة الرقمية

2021/05/03
الساعة 3:23 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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بأمر الملك سلمان.. أحمد بن محمد الصويان محافظًا لهيئة الحكومة الرقمية
المواطن - واس

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعين المهندس أحمد بن محمد بن علي الصويان محافظاً لهيئة الحكومة الرقمية بالمرتبة الممتازة.

وجاء في نص الأمر الملكي ما يلي:

الرقم : أ / 516
التاريخ : 21 / 9 / 1442هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .
وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الحكومة الرقمية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (418) بتاريخ 25 / 7 1442هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين المهندس / أحمد بن محمد بن علي الصويان محافظاً لهيئة الحكومة الرقمية بالمرتبة الممتازة.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود


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