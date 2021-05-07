بأمر الملك سلمان.. منح وسام الملك عبدالعزيز لعدد من منسوبي الداخلية

المواطن - الرياض

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمنح وسام الملك عبدالعزيز، لعدد من منسوبي وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية، من الدرجات الثانية والثالثة والرابعة.

منح وسام الملك العبدالعزيز

وقالت وزارة الداخلية، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: إن خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – أمر بمنح وسام الملك عبدالعزيز، لعدد من منسوبي وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية، من الدرجات الثانية والثالثة والرابعة”.

ونشرت وزارة الداخلية أسماء الحاصلين على وسام الملك عبدالعزيز على النحو التالي:

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