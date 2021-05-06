بأمر الملك سلمان.. منح وشاح الملك عبدالعزيز لوزير النقل

المواطن - الرياض

قدم وزير النقل، صالح الجسر، شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ بمناسبة منحه وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية.

فخر واعتزاز:

وقال الجاسر في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس: “شرف عظيم نلته من لدن مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين بمنحي وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية، والذي سيبقى مصدر فخر واعتزاز لي ما حييت، كما يعد هذا الوشاح تكريمًا لكافة زملائي وزميلاتي منسوبي منظومة النقل”.

تكريم وزير الداخلية:

وكان وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود، قد أعلن عن تلقيه تكريمًا تشرف به، وهو وشاح الملك عبدالعزيز رحمه الله.

وقال وزير الداخلية في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: “أشكر مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هذه اللفتة الكريمة، وأسأل الله التوفيق في خدمة وطننا العزيز في ظل قيادتهم الحكيمة.

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