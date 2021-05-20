باراك أوباما يطلق وصفًا مهينًا على دونالد ترامب

المواطن- متابعة

أطلق الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، وصفًا مهينًا على خلفه دونالد ترامب، واصفا إياه بـ المجنون، والحيوان العنصري المتحيز جنسيًا.

وقال الكاتب، إدوارد إسحاق دوفير، في كتابه الجديد بعنوان: المعركة من أجل الروح: داخل حملات الديمقراطيين لهزيمة دونالد ترامب، نشر المؤلف الانتقادات التي وجهها أوباما لترامب عدة مرات وفي مناسبات مختلفة، مشيرا إلى أن أوباما انتقد خلفه في كثير من الأحيان بشأن العديد من القضايا، وقال في إحدى المناسبات عام 2017 إن ترامب مجنون.

وقال دوفير إن أوباما قال أمام مجموعة من المانحين: لم أكن أعتقد أنه سيكون لدينا حيوان عنصري ومتحيز جنسيًا في البيت الأبيض، إنه مجنون وفاسد.

تصريحات تتناقض مع سلوك أوباما المتحفظ

وتتناقض التعليقات هذه مع السلوك العام المتحفظ والشفاف الذي أظهره أوباما بعد انتخابات عام 2016 التي فاز بها ترامب على الديمقراطية هيلاري كلينتون.

أوباما انتقد بايدن أيضًا

وبحسب دوفير، فإن باراك أوباما شارك أيضا مع أعضاء الحزب الجمهوري بشكوكه حول أداء الرئيس جو بايدن بسبب عمره، 78 عامًا، وهو أكبر رئيس أمريكي، معتبرًا أنه ليس في أفضل حالاته، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.

وقال الكاتب، إدوارد إسحاق دوفير، في كتابه الجديد بعنوان: المعركة من أجل الروح: داخل حملات الديمقراطيين لهزيمة دونالد ترامب، نشر المؤلف الانتقادات التي وجهها أوباما لترامب عدة مرات وفي مناسبات مختلفة، مشيرا إلى أن أوباما انتقد خلفه في كثير من الأحيان بشأن العديد من القضايا، وقال في إحدى المناسبات عام 2017 إن ترامب مجنون.

وقال دوفير إن أوباما قال أمام مجموعة من المانحين: لم أكن أعتقد أنه سيكون لدينا حيوان عنصري ومتحيز جنسيًا في البيت الأبيض، إنه مجنون وفاسد.

تصريحات تتناقض مع سلوك أوباما المتحفظ

وتتناقض التعليقات هذه مع السلوك العام المتحفظ والشفاف الذي أظهره أوباما بعد انتخابات عام 2016 التي فاز بها ترامب على الديمقراطية هيلاري كلينتون.

أوباما انتقد بايدن أيضًا

وبحسب دوفير، فإن باراك أوباما شارك أيضا مع أعضاء الحزب الجمهوري بشكوكه حول أداء الرئيس جو بايدن بسبب عمره، 78 عامًا، وهو أكبر رئيس أمريكي، معتبرًا أنه ليس في أفضل حالاته، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.

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