بالأسماء.. تركي آل الشيخ يعلن الـ20 فكرة الفائزة في مبادرة أفكار الترفيه

المواطن _ الرياض

أعلن المستشار في الديوان الملكي، رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، عن أفضل 20 فكرة فائزة ضمن مبادرة أفكار الترفيه، التي أطلقها في شهر ديسمبر من العام الماضي 2020، والتي تهدف إلى وضع المملكة على خارطة الترفيه العالمية.

كما وعدناكم في هيئة الترفيه … مبروك للعشرين فكرة الفائزة التي ابدع فيها شباب وشابات سعوديين من ابناء هذا الوطن الغالي … وتم التنسيق مع وزارة الثقافة ووزارة الرياضة والجهات المختصة مشكورين وان شاءالله المزيد والمزيد ❤️🇸🇦 pic.twitter.com/252ZqiObyO — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 19, 2021

تركي آل الشيخ يهنئ الفائزين

وهنأ آل الشيخ في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أصحاب الأفكار الفائزة من الشباب والشابات السعوديين، قائلًا: “كما وعدناكم في هيئة الترفيه مبروك للعشرين فكرة الفائزة التي أبدع فيها شباب وشابات سعوديين من أبناء هذا الوطن الغالي وتم التنسيق مع وزارة الثقافة ووزارة الرياضة والجهات المختصة مشكورين وإن شاء الله المزيد والمزيد”.

سهام الدولية تحسم المركز الأول

وتلقت المسابقة 12 ألف فكرة، فاز منها 20 فقط، وحققت “سهام الدولية” المركز الأول بفكرة “ذا قروف”، وفي المركز الثاني “شريك الحلول للخدمات التجارية” بفكرة “أول مسرح متنقل في المملكة”، وجاء في المركز الثالث “4 خطوات لتنظيم الفعاليات”، من خلال مبادرة “DIGLAND”.

12 ألف فكرة تتقدم للمبادرة

وسابقًا نشر تركي آل الشيخ إنفوجرافيك ضمن مبادرة أفكار الترفيه، حيث وصلت للمبادرة 12 ألف فكرة سيتم اختيار 25 فكرة بدلًا من 20 فكرة بسبب تنوع وابتكار المبادرات المقدمة.

وبحسب الإنفوجرافيك، الأفكار موزعة على مناطق المملكة و50% منها ستقام خارج المدن الكبرى، فيما قدم أغلب الأفكار أفراد وشركات صغيرة وناشئة.

وكان آل الشيخ وجه دعوة للسعوديين والمقيمين على أرض المملكة لتقديم ما لديهم من مبادرات تدخل ضمن نطاق نشاط الهيئة.

وقال آل الشيخ في مقطع فيديو مخاطبًا كل سعودي وسعودية ومقيم أن يتقدم بمبادرة على هيئة مقطع فيديو مدته 3 دقائق مشيرًا إلى أن الهيئة سوف تتبنى أفضل 20 مبادرة منها. ولفت آل الشيخ إلى أن الأولوية في هذا المجال للسعوديين والسعوديات.

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