بانيغا الأفضل في الشباب لشهر إبريل

المواطن - مروة نبيل

حصل الأرجنتيني إيفر بانيغا على جائزة أفضل لاعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال شهر إبريل الماضي، بعد تألقه اللافت خلال المواجهات الماضية.

بانيغا يتوج بجائزة الأفضل:

وأجرى حساب نادي الشباب الرسمي على موقع “سناب شات”، استفتاء جماهيريًّا بشأن اللاعب الأفضل في الفريق الأول لكرة القدم خلال شهر أبريل، وتفوق إيفر بانيغا على زميليه مواطنه كريستيان جوانكا والبرتغالي فابيو مارتينيز.

وسلم مدير عام الشركة الراعية للفريق الأول لكرة القدم، صهيب البلوشي، الجائزة للاعب الأرجنتيني، بالإضافة إلى مكافأة مالية، ليعرب بانيغا عن شكره وتقديره للجماهير الشبابية على اختياره، مشددًا على أن تفوقه كان يفضل مساعدة زملائه.

الشباب في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره العين، مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الشباب المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الترتيب برصيد 20 نقطة، وتأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى رسميًّا.

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