بانيغا الأكثر صناعة للفرص بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يُعد النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا من أبرز لاعبي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، وليس فريق الشباب فقط.

بانيغا الأكثر صناعة للفرص:

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أكثر اللاعبين صناعة للفرص حتى الآن، وجاء بانيغا في الصدارة، حيث صنع 68 فرصة.

ويستعد بانيغا للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد الهلال مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في المباراة التي ستُقام على ملعب الأمير خالد بن سلطان.

ويحتل نجم نادي الباطن، يوسف الجبلي المركز الثاني في القائمة برصيد 58 فرصة، يليه نجم فريق الشباب، الأرجنتيني كريستيان جوانكا بـ53 فرصة، وحل التونسي سعد بقير خامسًا بعدما صنع 52 فرصة مع أبها هذا الموسم.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

وجاء ترتيب دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ48 نقطة من 25 مباراة، بالتساوي مع الشباب، ثم الاتحاد في المركز الثالث برصيد 46 نقطة من 26 مواجهة، وبفارق 5 نقاط عن التعاون.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الخامس برصيد 38 نقطة بالتساوي مع الفتح، ثم النصر بـ36 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد والأهلي، وحل القادسية عاشرًا بـ34 نقطة، متساويًا مع أبها.

ويقع الفيصلي في المركز الـ12 برصيد 33 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الباطن، ثم ضمك بـ28 نقطة، ويحتل الوحدة المركز الـ15 برصيد 27 نقطة، فيما يتذيل العين جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة.

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