بانيغا وجوانكا يعززان تقدم الشباب بهدفين خلال 5 دقائق

المواطن - محمد سمعه

تمكن الأرجنتيني إيفر بانيغا ومواطنه كريستيان جوانكا من إحراز الهدفين الثالث والرابع لـ الشباب في شباك العين، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

د67’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@AlShababSaudiFC⁩ يسجل الهدف الثالث عن طريق إيفر بانيغا #الشباب_العين pic.twitter.com/BbNf0b0ITh — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) May 19, 2021

بانيغا يُبدع مع عودة جماهير الشباب:

ونجح بانيغا في إحراز ثالث أهداف الليث بالدقيقة الـ68 من ركلة جزاء، ثم عاد جوانكا وأضاف الرابع بالدقيقة الـ73 بطريقة جميلة بعد عمل جماعي متقن بينه وبين النيجيري إيغالو والبرتغالي فابيو مارتينيز.

وكان الليث أنهى الشوط الأول متفوقًا على العين بثنائية لهدف،حيث نجح الليث في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب سيبا بعد تمريرة متقنة من النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا بالدقيقة الـ36.

ومن جملة فنية متقنة، تمكن الليث من إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب أوديون إيغالو بالدقيقة الـ41.

تصويبة صاروخية تُقلص الفارق للعين:

وقلص فريق العين، الفارق لينجح اللاعب بابي ندياي من تصويبة قوية، في إحراز الهدف الوحيد لفريق العين بالدقيقة الـ45.

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