بايدن: الأمريكي الذي حصل على جرعتي لقاح غير ملزم بالكمامة

المواطن - متابعة

قال رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، مساء الخميس: إن المواطن الأمريكي الذي حصل على جرعتي لقاح غير ملزم بالكمامة.

واعتبر بايدن، في تغريدة له عبر “تويتر”، أن رفع الكمامة لمن تلقى لقاح كورونا يعد بمثابة “يوم عظيم لأمريكا”.

قرار السلطات الصحية:

يذكر أن السلطات الصحية بالولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت الخميس، تخلي الأمريكيين الذين حصلوا على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، عن الكمامات الواقية، حيث لم يصبح أي منهم في حاجة إلى وضع كمامات في الأماكن المغلقة.

تلقي التطعيم بالكامل:

وقالت روشيل والينسكي، مديرة مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها: إنه يمكن لأي شخص تم تطعيمه بالكامل المشاركة في الأنشطة الداخلية والخارجية، صغيرة كانت أم كبيرة، دون ارتداء كمامة أو احترام التباعد الجسدي.

وأعلنت مراكز السيطرة على الأمراض، في مراجعة سابقة، أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا، يمكنهم ممارسة الرياضة وحضور التجمعات الصغيرة في الهواء الطلق دون ارتداء الكمامة، لكنهم ألزمتهم بارتدائها في كل الأماكن المغلقة.

شارك الخبر







شارك الخبر