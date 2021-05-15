بايدن لـ نتنياهو: أدعم حل الدولتين وجعل القدس مكانًا للتعايش السلمي

المواطن - متابعة

أكد البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن طالب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بضمان الحفاظ على أمن الصحفيين.

تعايش سلمي:

وقال البيت الأبيض إن بايدن أكد لنتنياهو ضرورة جعل القدس مكانًا للتعايش السلمي بين الجميع، مع ضرورة اتخاذ خطوات تسمح للفلسطينيين بالعيش بأمن وكرامة.

كما أكد بايدن لنتنياهو قلقه من العنف الطائفي داخل إسرائيل، ودعمه لحل الدولتين.

تحرك سعودي:

واجتمع المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، مع وفد الصين الدائم لدى الأمم المتحدة بصفته رئيسًا لمجلس الأمن لهذا الشهر، حيث تقود المملكة تحركًا عربيًا بشأن فلسطين.

وتهدف اجتماعات المجموعة العربية المصغرة لتسليط الضوء على الاعتداءات الإسرائيلية لاسيما الأخيرة في مجلس الأمن حول القضية الفلسطينية، حتى يقوم المجتمع الدولي بواجباته لحماية المدنيين من الاعتداءات.

حضر الاجتماع من جانب الوفد مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني.

الجدير بالذكر أن المملكة كانت ولا تزال من أوائل الدول المساندة للقضية الفلسطينية في أروقة الأمم المتحدة وأمام المجتمع الدولي.

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