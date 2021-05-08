بايرن ميونيخ بطلًا لـ الدوري الألماني

المواطن - محمد سمعه

تُوج فريق بايرن ميونخ رسميًّا، اليوم السبت، ببطولة الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم موسم 2020/ 2021، وذلك بعد فوز بوروسيا دورتموند على فريق لايبزيج بثلاثية مقابل هدفين، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ32 من “البوندزليجا”.

خسارة لايبزيج تمنح اللقب الـ31 لـ بايرن ميونخ:

وبعد خسارة لايبزيج صاحب المركز الثاني، تُوج البايرن بلقب الدوري الألماني للمرة الـ31 في تاريخه، حيث توقف رصيد لايبزيج عند 64 نقطة بالمركز الثاني، بينما أصبح رصيد بوروسيا دورتموند 58 نقطة بالمركز الرابع.

وأصبح البايرن بطلًا رسميًّا لـ الدوري الألماني وذلك قبل نهاية الدوري بجولتين في الموسم الحالي.

ونجح بايرن ميونخ في حصد اللقب للموسم التاسع على التوالي، معادلًا إنجاز يوفنتوس الذي احتكر لقب الدوري الإيطالي لمدة 9 مواسم.

البايرن يحتفل باللقب بسداسية في مونشنجلادباخ:

وتمكن البايرن اليوم من الاحتفال بالتتويج بلقب الدوري الألماني، عن طريق الفوز على فريق بوروسيا مونشنجلادباخ بسداسية دون رد وذلك ضمن منافسات الجولة الـ32.

وبدأت المباراة بضغط هجومي قوي من قبل لاعبي البايرن، حيث تمكن اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي من افتتاح النتيجة محرزًا الهدف الأول بالدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول، ثم أضاف توماس مولر الهدف الثاني للبايرن بالدقيقة الـ23.

وعاد ليفاندوفسكي ليضيف ثالث أهداف البايرن بالدقيقة الـ34، ثم أضاف اللاعب الفرنسي كومان، رابع أهداف الفريق البافاري بالدقيقة الـ44.

وفي الشوط الثاني، أضاف بايرن ميونخ هدفين عبر كل من روبرت ليفاندوفسكي واللاعب الألماني ليروي ساني.

وأصبح رصيد البايرن، بعد الفوز الكبير على مونشنجلادباخ، 74 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد فريق مونشنجلادباخ عند 46 نقطة في المركز السادس.

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