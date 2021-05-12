بدء أعمال جاهزية المصليات لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر في المسجد الحرام

المواطن - مكة المكرمة

بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، برفع جاهزيتها لاستقبال المصلين لصلاة عيد الفطر المبارك في المسجد الحرام.

وجندت الرئاسة العامة حوالي 5000 عامل وعاملة للقيام بأعمال التطهير والتعقيم وسقيا زمزم، موزعين على ثلاثة ورديات على مدار الساعة، كما جندت أكثر من 100 مراقب على أبواب المسجد الحرام لاستقبال المصلين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة لهم، وتنظيم عملية دخول وخروج المصلين وإرشاد المصلين إلى أماكن المصليات ومساندة رجال الأمن في تحويل وتوجيه المصلين عند امتلاء المصليات في يوم صلاة العيد.

أبواب المصلين:

وأوضحت الرئاسة أن الأبواب الخاصة بالمصلين عددها (37) هي (سلم 91- باب 94- باب 88- باب 85- باب 84- عبارة 78- عبارة 80- باب 74- بدروم 83، 82، 81- وبدروم 77، 76، 75- باب 73- باب 70- باب سلم الشبيكة وعبارة الشبيكة- جسر عربات الشبيكة- وباب 123- 119- 116، 114، 111، 107، 106، 104، 100، 175، 173، 170، 169، 176، 162، 165، 125، 158)، أما الأبواب الخاصة بالمعتمرين عددها (17) وهي: (باب الملك فهد، جسر الشبيكة، أجياد، والصفا، والنبي، وبني شيبة، والمروة، وسلم الأرقم، وجسر المروة، وعبارة النبي وباب الملك عبدالعزيز، وأبواب الصفا، وإسماعيل، وجسر أجياد، بدروم السلام، ومدخل جسر الأرقم، وجسر عربات المروة).

60 مصلى:

كما خصصت في توسعة الملك عبدالله- رحمه الله- (60) مصلى؛ 38 للرجال و22 للنساء و17 موظفًا و200 عامل، والأبواب هي (100، 104، 107، 111، 114، 119، 121، 123، 165، 169، 170، 175، 106، 116، 173، 125، 158).

كما هيأت دخول المصلين إلى المواقع المخصصة لدخول المصلين وفق الإجراءات المتبعة لحاملي التصاريح لأداء صلاة العيد، والتي كرست من خلالها كافة طاقاتها لتهيئة المصليات وتسخير كافة الإمكانات وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي لسلامة قاصدي بيت الله الحرام.

وتم تجهيز عدد 30 موقعًا لصلاة العيد بالمسجد الحرام وساحاته موزعة على توسعة الملك عبدالله وساحاته، وتوسعة الملك فهد الأول والسطح، والساحات الشرقية والغربية، كما تم وضع ملصقات التباعد الجسدي بجميع المصليات المهيأة مسبقًا، بواقع تباعد مترين لكل مصلٍّ وآخر، وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية بجميع مواقع المصليات للرجال والنساء.

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