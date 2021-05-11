بدء اجتماع دائرة الأهلة في المحكمة العليا

المواطن - الرياض

بدأت دائرة الأهلة في المحكمة العليا اجتماعًا تمهيدًا لإصدار بيان لها حول ظروف رؤية هلال شهر شوال وموعد أول أيام عيد الفطر المبارك بحسب ما أفاد مراسل قناة الإخبارية.

وكانت المحكمة العليا قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1442 هـ، مساء اليوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.

وبدأ خبراء الترائي في 10 مراصد فلكية في أخذ أماكنهم استعدادًا لتحري هلال شوال.

وكان مدير مرصد جامعة المجمعة، الرائي عبدالله الخضيري توقع عدم إمكانية رؤية هلال شهر شوال اليوم في مرصد حوطة سدير مشيرًا إلى أن القمر سوف يغرب قبل الشمس بـ14 دقيقة بحسب الحسابات الفلكية.

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