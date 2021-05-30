بدء تجريبي لتحويل حركة السير إلى مسارات مركز الضبط الأمني في الشميسي

المواطن - مكة المكرمة

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة مقطع فيديو يبين البدء التجريبي بتحويل حركة السير إلى مسارات مركز الضبط الأمني الجديد بالشميسي على طريق الأمير محمد بن سلمان وطريق مكة- جدة السريع.

#فيديو

البدء "التجريبي" بتحويل حركة السير

إلى مسارات مركز الضبط الأمني الجديد

بالشميسي على طريق#الأمير_محمد_بن_سلمان

طريق #مكة #جدة السريع تمهيداً

للبدء في المرحلة الثانية من المشروع

والذي أشرفت على تنفيذه #هيئة_تطوير_منطقة_مكة pic.twitter.com/PON0ErJALq — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) May 30, 2021

تمهيد للمرحلة الثانية:

وأوضحت الإمارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد، أن هذا يأتي تمهيدًا للبدء في المرحلة الثانية من المشروع، والذي أشرفت على تنفيذه هيئة تطوير منطقة مكة.

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