بدء تجريبي لتحويل حركة السير إلى مسارات مركز الضبط الأمني في الشميسي

المواطن - مكة المكرمة
نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة مقطع فيديو يبين البدء التجريبي بتحويل حركة السير إلى مسارات مركز الضبط الأمني الجديد بالشميسي على طريق الأمير محمد بن سلمان وطريق مكة- جدة السريع.
#فيديو
البدء "التجريبي" بتحويل حركة السير
إلى مسارات مركز الضبط الأمني الجديد
بالشميسي على طريق#الأمير_محمد_بن_سلمان
طريق #مكة #جدة السريع تمهيداً
للبدء في المرحلة الثانية من المشروع
والذي أشرفت على تنفيذه #هيئة_تطوير_منطقة_مكة pic.twitter.com/PON0ErJALq
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) May 30, 2021
تمهيد للمرحلة الثانية:
وأوضحت الإمارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد، أن هذا يأتي تمهيدًا للبدء في المرحلة الثانية من المشروع، والذي أشرفت على تنفيذه هيئة تطوير منطقة مكة.
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